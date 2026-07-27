Kiirühendus

Erinevate pesutorude/lisatarvikute kiireks vahetamiseks. Ideaalne Kärcheri pihustustarvikutele, sobib pesupüstolile/pesutorule. M 22 x 1,5 sisekeermega.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 0,5
Kokkusobivad masinad
Lisatarvikud
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