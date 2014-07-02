Kivi-, linoleum- või PVC-põrandate poleerpadjad
3 poleerpatja poleermasinale FP 303. Ideaalsed mati kivipõranda, PVC või linoleumi puhastamiseks.
3 poleerimispatja poleerimismasinale FP 303. Ideaalsed mati kivi, PVC või linoleumi poleerimiseks. Poleerimispadjad sobivad ideaalselt matist kivist, PVC-st ja linoleumist põrandate poleerimiseks. Lihtsalt kinnitage poleerimispadjad ketaste külge.
Omadused ja tulu
Kõrgekvaliteetsest mikrokiust poleerimispadjad
- Täiuslikud poleerimistulemused matist looduskivist, PVC-st ja linoleumist põrandatel
- Välja töötatud spetsiaalselt matist looduskivist, PVC-st ja linoleumist põrandate poleerimiseks
- Masinpesu 60 °C juures
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|3
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|125 x 125 x 15
Kasutusvaldkonnad
- Matid looduslikud ja sünteetilised kivipõrandad