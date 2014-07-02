Kivi-, linoleum- või PVC-põrandate poleerpadjad

3 poleerpatja poleermasinale FP 303. Ideaalsed mati kivipõranda, PVC või linoleumi puhastamiseks.

3 poleerimispatja poleerimismasinale FP 303. Ideaalsed mati kivi, PVC või linoleumi poleerimiseks. Poleerimispadjad sobivad ideaalselt matist kivist, PVC-st ja linoleumist põrandate poleerimiseks. Lihtsalt kinnitage poleerimispadjad ketaste külge.

Omadused ja tulu
Kõrgekvaliteetsest mikrokiust poleerimispadjad
  • Täiuslikud poleerimistulemused matist looduskivist, PVC-st ja linoleumist põrandatel
  • Välja töötatud spetsiaalselt matist looduskivist, PVC-st ja linoleumist põrandate poleerimiseks
  • Masinpesu 60 °C juures
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 3
Värvus Valge
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 125 x 125 x 15
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Matid looduslikud ja sünteetilised kivipõrandad