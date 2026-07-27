Kivi rullik FCV 4
Vähetundlike kõvade põrandate ning määrdunud pragude ja vuukide lihtne puhastamine: seadme FCV 4 kivipõrandate rullharjaga ei ole kangekaelsel mustusel mingit võimalust. Rullhari on masinpestav kuni 60 °C juures.
Kivipõrandate rullhari on ideaalne tarvik vähetundlike kõvade põrandate, näiteks kivi või keraamika süvapuhastuseks (ei sobi tundlikele looduskivist põrandatele nagu marmor või terrakota). Ühildub FCV 4 puhastusseadmega. Tänu integreeritud harjastele eemaldab kivirull vaevata kangekaelse mustuse ning paneb isegi praod ja ebatasased pinnad taas läikima. Väga säästlik: rullhari on masinpestav kuni 60 °C juures.
Omadused ja tulu
Integreeritud harjased
- Tõrksa mustuse hõlpsaks eemaldamiseks.
- Teeb säravpuhtaks ka praod ja ebatasased põrandad.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|254 x 77 x 60
Kasutusvaldkonnad
- Kivipõrandad
- Eemaldab ka tõrksa mustuse
- Plaadivuugid