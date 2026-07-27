Kivi rullik FCV 4

Vähetundlike kõvade põrandate ning määrdunud pragude ja vuukide lihtne puhastamine: seadme FCV 4 kivipõrandate rullharjaga ei ole kangekaelsel mustusel mingit võimalust. Rullhari on masinpestav kuni 60 °C juures.

Kivipõrandate rullhari on ideaalne tarvik vähetundlike kõvade põrandate, näiteks kivi või keraamika süvapuhastuseks (ei sobi tundlikele looduskivist põrandatele nagu marmor või terrakota). Ühildub FCV 4 puhastusseadmega. Tänu integreeritud harjastele eemaldab kivirull vaevata kangekaelse mustuse ning paneb isegi praod ja ebatasased pinnad taas läikima. Väga säästlik: rullhari on masinpestav kuni 60 °C juures.

Omadused ja tulu
Integreeritud harjased
  • Tõrksa mustuse hõlpsaks eemaldamiseks.
  • Teeb säravpuhtaks ka praod ja ebatasased põrandad.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kaal (kg) 0,2
Kaal, sh pakend (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 254 x 77 x 60
Kasutusvaldkonnad
  • Kivipõrandad
  • Eemaldab ka tõrksa mustuse
  • Plaadivuugid