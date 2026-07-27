Kivipõrandate rullhari on ideaalne tarvik vähetundlike kõvade põrandate, näiteks kivi või keraamika süvapuhastuseks (ei sobi tundlikele looduskivist põrandatele nagu marmor või terrakota). Ühildub FCV 4 puhastusseadmega. Tänu integreeritud harjastele eemaldab kivirull vaevata kangekaelse mustuse ning paneb isegi praod ja ebatasased pinnad taas läikima. Väga säästlik: rullhari on masinpestav kuni 60 °C juures.