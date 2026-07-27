Kivi rullik KFL 1, FCV 2, FCV 3
Vähetundlike kõvade põrandate ning määrdunud pragude ja vuukide lihtne puhastamine: seadmete KFL 1, FCV 2 ja FCV 3 kivipõrandate rullharjaga ei ole kangekaelsel mustusel mingit võimalust.
Kivipõrandate rullhari on ideaalne tarvik vähetundlike kõvade põrandate, näiteks kivi või keraamika süvapuhastuseks (ei sobi tundlikele looduskivist põrandatele nagu marmor või terrakota). Ühildub KFL 1, FCV 2 ja FCV 3 puhastusseadmetega. Tänu integreeritud harjastele eemaldab kivirull vaevata kangekaelse mustuse ning paneb isegi praod ja ebatasased pinnad taas läikima.
Omadused ja tulu
Kõrge kvaliteediga mikrokiud
- Mustuse optimaalne vabastamine ja eemaldamine põrandalt tagab esmaklassilised puhastustulemused.
Integreeritud harjased
- Tõrksa mustuse hõlpsaks eemaldamiseks.
- Teeb säravpuhtaks ka praod ja ebatasased põrandad.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|246 x 136 x 56
Kasutusvaldkonnad
- Kivipõrandad
- Eemaldab ka tõrksa mustuse
- Plaadivuugid