Kivipõrandate rullhari on ideaalne tarvik vähetundlike kõvade põrandate, näiteks kivi või keraamika süvapuhastuseks (ei sobi tundlikele looduskivist põrandatele nagu marmor või terrakota). Ühildub KFL 1, FCV 2 ja FCV 3 puhastusseadmetega. Tänu integreeritud harjastele eemaldab kivirull vaevata kangekaelse mustuse ning paneb isegi praod ja ebatasased pinnad taas läikima.