Kahe rullharja komplekt sobib ideaalselt tugevate kõvade põrandapindade puhastamiseks. Tänu kootud nailonharjastele ja abrasiivsetele ribadele, eemaldab kivipindadele mõeldud hari tõrksa mustuse hõlpsasti, muutes säravpuhtaks ka praod ja ebaühtlased pinnad. Masinpesu kuni 60 °C.