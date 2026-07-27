Kivipuhastusharjade komplekt
Vastupidavate kõvade põrandate ja mustade pragude puhastamine võib olla äärmiselt lihtne: kaks kivipindadele mõeldud rullharja, mis eemaldavad efektiivselt tõrksa mustuse. Masinpesu kuni 60 °C.
Kahe rullharja komplekt sobib ideaalselt tugevate kõvade põrandapindade puhastamiseks. Tänu kootud nailonharjastele ja abrasiivsetele ribadele, eemaldab kivipindadele mõeldud hari tõrksa mustuse hõlpsasti, muutes säravpuhtaks ka praod ja ebaühtlased pinnad. Masinpesu kuni 60 °C.
Omadused ja tulu
Integreeritud harjased
- Tõrksa mustuse hõlpsaks eemaldamiseks.
- Teeb säravpuhtaks ka praod ja ebatasased põrandad.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|300 x 60 x 60