Kolmekordne düüs, 030
Kolme düüsiga otsik manuaalseks vahetamiseks. Pihustusjoa mugav reguleerimine. Sissepritsega kõrgsurvepesuritele, madalsurve lehvikjuga pesuaine eemaldamiseks ja pealekandmiseks.
Kolme düüsiga otsik jugade manuaalseks vahetamiseks. Töökindel, vastupidav ja mitteummistuv. Pihustusjoa mugav reguleerimine üksiku kõrgsurvejoa (0°), kõrgsurve lehvikjoa (25°) ja madalsurve lehvikjoa vahel (40°). Sissepritsega kõrgsurvepesuritele, madalsurve lehvikjuga pesuaine eemaldamiseks ja pealekandmiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne rõhk (bar)
|300
|Düüsi suurus ( )
|30
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3