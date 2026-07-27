Kolmekordne düüs, 030

Kolme düüsiga otsik manuaalseks vahetamiseks. Pihustusjoa mugav reguleerimine. Sissepritsega kõrgsurvepesuritele, madalsurve lehvikjuga pesuaine eemaldamiseks ja pealekandmiseks.

Kolme düüsiga otsik jugade manuaalseks vahetamiseks. Töökindel, vastupidav ja mitteummistuv. Pihustusjoa mugav reguleerimine üksiku kõrgsurvejoa (0°), kõrgsurve lehvikjoa (25°) ja madalsurve lehvikjoa vahel (40°). Sissepritsega kõrgsurvepesuritele, madalsurve lehvikjuga pesuaine eemaldamiseks ja pealekandmiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Maksimaalne rõhk (bar) 300
Düüsi suurus ( ) 30
Temperatuur (°C) max. 80
Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 0,3
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