Kolmekordne düüs, 036

Kolme düüsiga otsik manuaalseks vahetamiseks. Pihustusjoa mugav reguleerimine. Sissepritsega kõrgsurvepesuritele, madalsurve lehvikjuga pesuaine eemaldamiseks ja pealekandmiseks. Konnektor M 18 x 1,5.

Kolme düüsiga otsik jugade manuaalseks vahetamiseks. Töökindel, vastupidav ja mitteummistuv. Pihustusjoa mugav reguleerimine üksiku kõrgsurvejoa (0°), kõrgsurve lehvikjoa (25°) ja madalsurve lehvikjoa vahel (40°). Sissepritsega kõrgsurvepesuritele, madalsurve lehvikjuga pesuaine eemaldamiseks ja pealekandmiseks. Konnektor M 18 x 1,5 m.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Maksimaalne rõhk (bar) 300
Düüsi suurus ( ) 36
Temperatuur (°C) max. 80
Ühenduskeere M 18
Kaal, sh pakend (kg) 0,3
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