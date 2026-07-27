Kolme düüsiga otsik jugade manuaalseks vahetamiseks. Töökindel, vastupidav ja mitteummistuv. Pihustusjoa mugav reguleerimine üksiku kõrgsurvejoa (0°), kõrgsurve lehvikjoa (25°) ja madalsurve lehvikjoa vahel (40°). Sissepritsega kõrgsurvepesuritele, madalsurve lehvikjuga pesuaine eemaldamiseks ja pealekandmiseks.