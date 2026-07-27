Kolmekordne düüs, 055
Kolme düüsiga otsik jugade manuaalseks vahetamiseks. Töökindel, vastupidav ja mitteummistuv. Pihustusjoa mugav reguleerimine üksiku kõrgsurvejoa (0°), kõrgsurve lehvikjoa (25°) ja madalsurve lehvikjoa vahel (40°). Sissepritsega kõrgsurvepesuritele, madalsurve lehvikjuga pesuaine eemaldamiseks ja pealekandmiseks. Konnektor M 18 x 1,5 m.
Kolme düüsiga otsik jugade manuaalseks vahetamiseks. Töökindel, vastupidav ja mitteummistuv. Pihustusjoa mugav reguleerimine üksiku kõrgsurvejoa (0°), kõrgsurve lehvikjoa (25°) ja madalsurve lehvikjoa vahel (40°). Sissepritsega kõrgsurvepesuritele, madalsurve lehvikjuga pesuaine eemaldamiseks ja pealekandmiseks. Konnektor M 18 x 1,5 m.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne rõhk (bar)
|300
|Düüsi suurus ( )
|55
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Ühenduskeere
|M 18
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
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