Komplekt EASY!Force Conversion Kit 1 – kõrgsurvevoolikust

Kärcheri kõrgsurvepesurite kasutamiseks olemasoleva kõrgsurvevoolikuga: komplekt EASY!Force Conversion Kit 1 sisaldab EASY!Force kõrgsurvepüstolit, pesutoru ja kõiki adaptereid (ka düüside kinnitamiseks).

Komplektiga EASY!Force Conversion Kit 1 on võimalik tipptasemel EASY!Force tehnoloogiat kasutada ka olemasolevate kõrgsurvepesurite ja -voolikutega. Komplekt sisaldab EASY!Force kõrgsurvepüstolit (4.118-005), 1050 mm pesutoru (4.112-000), millel on EASY!Lock ühendused, adapterit 8 (4.111-036) kõrgsurvedüüsidele, millel on M 18 × 1,5 ühendus ja adapterit 12 (4.111-046) kõrgsurvevooliku jaoks, sh pöörlevat ühendust.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 2,2
Kokkusobivad masinad
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