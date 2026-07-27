Komplekt EASY!Force Conversion Kit 2 – masinast

Välja töötatud olemasolevate Kärcheri kõrgsurvepesuritele: komplekt EASY!Force Conversion Kit 2 sisaldab EASY!Force kõrgsurvepüstolit, pesutoru, kõrgsurvevoolikut ja kõiki vajalikke adaptereid.

Kasutage EASY!Force tehnoloogiat koos oma olemasoleva Kärcheri kõrgsurvepesuriga: komplekt EASY!Force Conversion Kit 2 sisaldab selleks kõiki vajalikke osi. Komplekti kuulub EASY!Force kõrgsurvepüstol (4.118-005), 1050 mm pesutoru (4.112-000), millel on EASY!Lock ühendused, 10 m Premium klassi kõrgsurvevoolik, mille nominaallaius on 8 ja mis sobib töötamiseks kuni 315 bar rõhuga, adapter 2 (4.111-030) seadme ühendamiseks ja adapter 8 (4.111-036) kõrgsurvedüüsidele, millel on M 18 × 1,5 ühendus.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 5,8
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