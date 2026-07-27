Komplekt EASY!Force Conversion Kit 2 – masinast
Välja töötatud olemasolevate Kärcheri kõrgsurvepesuritele: komplekt EASY!Force Conversion Kit 2 sisaldab EASY!Force kõrgsurvepüstolit, pesutoru, kõrgsurvevoolikut ja kõiki vajalikke adaptereid.
Kasutage EASY!Force tehnoloogiat koos oma olemasoleva Kärcheri kõrgsurvepesuriga: komplekt EASY!Force Conversion Kit 2 sisaldab selleks kõiki vajalikke osi. Komplekti kuulub EASY!Force kõrgsurvepüstol (4.118-005), 1050 mm pesutoru (4.112-000), millel on EASY!Lock ühendused, 10 m Premium klassi kõrgsurvevoolik, mille nominaallaius on 8 ja mis sobib töötamiseks kuni 315 bar rõhuga, adapter 2 (4.111-030) seadme ühendamiseks ja adapter 8 (4.111-036) kõrgsurvedüüsidele, millel on M 18 × 1,5 ühendus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,8
Kokkusobivad masinad
- AKU HD 4/11 C Bp Pack, aku ja laadija komplektis
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp, ilma aku ja laadijata
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/14 -4 M Cage
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M CageEB Anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/18-4 Classic
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4S
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S *EU
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 C *EU
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C *EU
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- HG 43
- HG 64