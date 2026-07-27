Komplekt EASY!Force Conversion Kit 3 – kõrgsurvepüstol

Ühildub olemasoleva kõrgsurvevooliku ja pesutoruga: komplekt EASY!Force Converstion Kit 3 sisaldab EASY!Force pesupüstolit ja kõiki vajalikke adaptereid teie kõrgsurvepesuri kaasajastamiseks.

Mugava ja energiasäästliku EASY!Force tehnoloogia kasutamiseks kõikidel Kärcheri kõrgsurvepesuritel, millel on juba olemas vajalikud lisatarvikud: Kärcheri komplekt EASY!Force Conversion Kit 3 sisaldab EASY!Force kõrgsurvepüstolit (4.118-005), adapterit 12 (4.111-046) kõrgsurvevoolikule, sh pöörlevat ühendust ning adapterit 5 (4.111-033) pesutorudele, millel on M 22 × 1,5 ühendus. Komplekti abil saab olemasolevaid kõrgsurvevoolikuid ja pesutorusid kasutada ökonoomselt.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 1,2
Kokkusobivad masinad
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