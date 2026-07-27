Kooniline düüs
Puhastage oma lemmikloom kiiresti ja lihtsasti koonilise düüsi abil. Selle saab kinnitada survepesuri pesupüstoli otsa ja sealt väljub õrn dušijuga.
Tänu oma eriti õrnale ja meeldivale joale on koonilise düüsiga eriti hea pesta oma lemmikloomi või nende käppasid. Ideaalne pärast jalutuskäike, enne kui koera autosse, majja või korterisse lasete. Düüsiga tekitatav veejuga oma madala survega (võrreldav kodukraanist tuleva survega), mistõttu on see loomadele täiesti ohutu.
Omadused ja tulu
KoonusjugaMeeldivalt õrn dušijuga.
ÕrnatoimelineTundlike lemmikloomade ja koerte puhastamiseks.
Paigaldatakse pesupüstolileDüüse on lihtne vahetada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|48 x 29 x 29
Kasutusvaldkonnad
- Lemmikloomad/koerad