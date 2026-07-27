Kooniline düüs

Puhastage oma lemmikloom kiiresti ja lihtsasti koonilise düüsi abil. Selle saab kinnitada survepesuri pesupüstoli otsa ja sealt väljub õrn dušijuga.

Tänu oma eriti õrnale ja meeldivale joale on koonilise düüsiga eriti hea pesta oma lemmikloomi või nende käppasid. Ideaalne pärast jalutuskäike, enne kui koera autosse, majja või korterisse lasete. Düüsiga tekitatav veejuga oma madala survega (võrreldav kodukraanist tuleva survega), mistõttu on see loomadele täiesti ohutu.

Omadused ja tulu
Kooniline düüs: Koonusjuga
Koonusjuga
Meeldivalt õrn dušijuga.
Kooniline düüs: Õrnatoimeline
Õrnatoimeline
Tundlike lemmikloomade ja koerte puhastamiseks.
Kooniline düüs: Paigaldatakse pesupüstolile
Paigaldatakse pesupüstolile
Düüse on lihtne vahetada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 48 x 29 x 29
Kasutusvaldkonnad
  • Lemmikloomad/koerad