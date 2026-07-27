Tänu oma eriti õrnale ja meeldivale joale on koonilise düüsiga eriti hea pesta oma lemmikloomi või nende käppasid. Ideaalne pärast jalutuskäike, enne kui koera autosse, majja või korterisse lasete. Düüsiga tekitatav veejuga oma madala survega (võrreldav kodukraanist tuleva survega), mistõttu on see loomadele täiesti ohutu.