Konnektori komplekt Premium 3/4" (19 mm) veevoolikute ühendamiseks praktilise kiirkinnitussüsteemi abil kodumajapidamistes kasutatavate aia- ja kõrgsurvepumpadega. Konnektori komplekt on ette nähtud suurema veevoolu hulga jaoks ja sobib kõikidele eespool nimetatud pumpadele, millel on 1" (33,3 mm) ühenduskeere.