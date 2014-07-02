Kõrgekvaliteetne pumba konnektori komplekt
Konnektor voolikute ühendamiseks kodumajapidamises kasutatavate aiapumpade ja kõrgsurvepumpadega. Voolikute ja pumpade kiireks ja kindlaks ühendamiseks.
Konnektori komplekt Premium 3/4" (19 mm) veevoolikute ühendamiseks praktilise kiirkinnitussüsteemi abil kodumajapidamistes kasutatavate aia- ja kõrgsurvepumpadega. Konnektori komplekt on ette nähtud suurema veevoolu hulga jaoks ja sobib kõikidele eespool nimetatud pumpadele, millel on 1" (33,3 mm) ühenduskeere.
Omadused ja tulu
Suur läbimõõt
- Suurema veevoolu hulga tagamiseks
Sisaldab kraani adapterit
- Kiireks ühendamiseks pumba ja üleminekuga
Praktiline kiirkinnitussüsteem
- Muudab voolikute ühendamise pumbaga lihtsamaks
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Kollane
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|84 x 59 x 59
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmiseks vihmaveetünnidest, tsisternidest või kaevudest näiteks vihmutite abil.
- Tualettruumide ja pesumasinate hooldusveega varustamiseks.