Kõrgsurve pikendusvoolik 10 m

Kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse saavutamiseks, 10-meetrine töökindel DN 8 kvaliteetvoolik. Tugevdatud tekstiilääris, mitteväänduv voolik vastupidava messingist konnektoriga.

10 m kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse tagamiseks survepesuriga töötamisel. Lihtsalt ühendage voolik survepesuri ja vooliku vahele ning nautige lihtsamat töötegemist. Töökindel, DN 8 tekstiiltugevdusega väändumiskindel voolik, mille vastupidavust suurendab messingist konnektor. Pikendusvoolik talub kuni 160 bar survet ja kuni 60 °C temperatuuri. Pikendusvoolik sobib ka kasutamiseks koos kemikaalidega. Sobib kõigi kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri seeriate K2–K7 survepesurite mudelitega.

Omadused ja tulu
10 m pikendusvoolik
  • Suurem tegevusraadius tagab seadme paindliku kasutamise
DN8 kvaliteedi ja tekstiiltugevdusega voolik
  • Pikk kasutusiga
Väändumiskaitse
  • Kaitseb voolikut väändumise eest
Messingühendus
  • Äärmiselt vastupidav ja kõrge kvaliteediga
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pikkus (m) 10
Värvus Must
Kaal (kg) 1,2
Kaal, sh pakend (kg) 1,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 240 x 240 x 85
Kokkusobivad masinad