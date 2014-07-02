Kõrgsurve pikendusvoolik 10 m
Kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse saavutamiseks, 10-meetrine töökindel DN 8 kvaliteetvoolik. Tugevdatud tekstiilääris, mitteväänduv voolik vastupidava messingist konnektoriga.
10 m kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse tagamiseks survepesuriga töötamisel. Lihtsalt ühendage voolik survepesuri ja vooliku vahele ning nautige lihtsamat töötegemist. Töökindel, DN 8 tekstiiltugevdusega väändumiskindel voolik, mille vastupidavust suurendab messingist konnektor. Pikendusvoolik talub kuni 160 bar survet ja kuni 60 °C temperatuuri. Pikendusvoolik sobib ka kasutamiseks koos kemikaalidega. Sobib kõigi kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri seeriate K2–K7 survepesurite mudelitega.
Omadused ja tulu
10 m pikendusvoolik
- Suurem tegevusraadius tagab seadme paindliku kasutamise
DN8 kvaliteedi ja tekstiiltugevdusega voolik
- Pikk kasutusiga
Väändumiskaitse
- Kaitseb voolikut väändumise eest
Messingühendus
- Äärmiselt vastupidav ja kõrge kvaliteediga
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pikkus (m)
|10
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|1,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|240 x 240 x 85