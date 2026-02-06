Kõrgsurve pikendusvoolik 10m
Veelgi paindlikum kõrgsurve-pikendusvoolik. Keermeühendusega (ilma Quick Connect kiirühenduseta) seadmetele klassidest K 2–K 7. Kõrgekvaliteetne 10 m pikkune voolik. Väändumisvastase kaitsega ning messingühendusega, mis tagab pika kasutusea. Ühendab seadme kõrgsurvevoolikuga.
10 m kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse tagamiseks survepesuriga töötamisel. Lihtsalt ühendage voolik survepesuri ja vooliku vahele ning nautige lihtsamat töötegemist. Töökindel DN 8 kvaliteediga tekstiilpunutisega tugevdatud väändumisvastane voolik, millel on vastupidav messingühendus. Pikendusvoolik talub kuni 180 bar survet ja kuni 60 °C temperatuuri. Pikendusvoolik sobib ka kasutamiseks koos kemikaalidega. Sobib kõikide Kärcheri K 2–K 7 klassi survepesuritega.
Omadused ja tulu
10 m pikendusvoolik
- Suurem tegevusraadius tagab seadme paindliku kasutamise
DN8 kvaliteedi ja tekstiiltugevdusega voolik
- Pikk kasutusiga
Väändumiskaitse
- Kaitseb voolikut väändumise eest
Messingühendus
- Äärmiselt vastupidav ja kõrge kvaliteediga
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Maksimaalne rõhk (bar)
|180
|Pikkus (m)
|10
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|1,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|240 x 240 x 85