10 m kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse tagamiseks survepesuriga töötamisel. Lihtsalt ühendage voolik survepesuri ja vooliku vahele ning nautige lihtsamat töötegemist. Töökindel DN 8 kvaliteediga tekstiilpunutisega tugevdatud väändumisvastane voolik, millel on vastupidav messingühendus. Pikendusvoolik talub kuni 180 bar survet ja kuni 60 °C temperatuuri. Pikendusvoolik sobib ka kasutamiseks koos kemikaalidega. Sobib kõikide Kärcheri K 2–K 7 klassi survepesuritega.