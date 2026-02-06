Kõrgsurve pikendusvoolik 10m

Veelgi paindlikum kõrgsurve-pikendusvoolik. Keermeühendusega (ilma Quick Connect kiirühenduseta) seadmetele klassidest K 2–K 7. Kõrgekvaliteetne 10 m pikkune voolik. Väändumisvastase kaitsega ning messingühendusega, mis tagab pika kasutusea. Ühendab seadme kõrgsurvevoolikuga.

10 m kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse tagamiseks survepesuriga töötamisel. Lihtsalt ühendage voolik survepesuri ja vooliku vahele ning nautige lihtsamat töötegemist. Töökindel DN 8 kvaliteediga tekstiilpunutisega tugevdatud väändumisvastane voolik, millel on vastupidav messingühendus. Pikendusvoolik talub kuni 180 bar survet ja kuni 60 °C temperatuuri. Pikendusvoolik sobib ka kasutamiseks koos kemikaalidega. Sobib kõikide Kärcheri K 2–K 7 klassi survepesuritega.

Omadused ja tulu
10 m pikendusvoolik
  • Suurem tegevusraadius tagab seadme paindliku kasutamise
DN8 kvaliteedi ja tekstiiltugevdusega voolik
  • Pikk kasutusiga
Väändumiskaitse
  • Kaitseb voolikut väändumise eest
Messingühendus
  • Äärmiselt vastupidav ja kõrge kvaliteediga
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Temperatuur (°C) max. 60
Maksimaalne rõhk (bar) 180
Pikkus (m) 10
Värvus Must
Kaal (kg) 1,2
Kaal, sh pakend (kg) 1,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 240 x 240 x 85
Kokkusobivad masinad