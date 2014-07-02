Kõrgsurve pikendusvoolik Quick Connect 10 m

Kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse saavutamiseks. 10 m pikkune töökindel ja vastupidav DN 8 kvaliteetvoolik. Quick Connect kiirühendustega survepesuri seeriatele K 3 – K 7.

Kõrgsurve pikendusvoolik, mis sobib Quick Connect kiirühendusega pesupüstoli mudelile "Best". 10 m pikkune kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse tagamiseks survepesuriga töötamisel. Lihtsalt ühendage voolik Quick Connect kiirühendusega varustatud pesupüstoli ja kõrgsurvevooliku vahele. Töökindel, DN 8 tekstiiltugevdusega väändumiskindel voolik, mille vastupidavust suurendab messingist liitmik. Pikendusvoolik talub kuni 180 bar survet ja kuni 60 °C temperatuuri. Pikendusvoolik sobib ka kasutamiseks koos kemikaalidega. Sobib kõigi kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri seeriate K3–K7 survepesurite mudelitega, millel on Quick Connect kiirühendus.

Omadused ja tulu
10 m pikendusvoolik
  • Suurem tegevusraadius tagab seadme paindliku kasutamise
Konnektor Quick Connect
  • Kiirühendussüsteem võimaldab pesupüstoli ja kõrgsurvevooliku kiirelt ühendada.
DN8 kvaliteedi ja tekstiiltugevdusega voolik
  • Kaitseb voolikut väändumise eest
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Temperatuur (°C) max. 60
Maksimaalne rõhk (bar) 180
Pikkus (m) 10
Värvus Must
Kaal (kg) 1,1
Kaal, sh pakend (kg) 1,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 240 x 240 x 85
Kokkusobivad masinad