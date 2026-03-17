Kõrgsurve pikendusvoolik, mis sobib Quick Connect kiirühendusega pesupüstoli mudelile "Best". 6 m kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse tagamiseks survepesuriga töötamisel. Lihtsalt ühendage voolik Quick Connect kiirühendusega varustatud pesupüstoli ja kõrgsurvevooliku vahele. Töökindel, DN 8 tekstiiltugevdusega väändumiskindel voolik, mille vastupidavust suurendab messingist konnektor. Pikendusvoolik talub kuni 160 bar survet ja kuni 60 °C temperatuuri. Pikendusvoolik sobib ka kasutamiseks koos kemikaalidega. Sobib kõigi kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri seeriate K2–K7 survepesurite mudelitega.