Kõrgsurve pikendusvoolik Quick Connect 6 m
Kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse saavutamiseks. 6 m töökindel ja vastupidav DN 8 kvaliteetvoolik. Quick Connect kiirühendustega seeriatele K 2 – K 7 alates aastast 2008.
Kõrgsurve pikendusvoolik, mis sobib Quick Connect kiirühendusega pesupüstoli mudelile "Best". 6 m kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse tagamiseks survepesuriga töötamisel. Lihtsalt ühendage voolik Quick Connect kiirühendusega varustatud pesupüstoli ja kõrgsurvevooliku vahele. Töökindel, DN 8 tekstiiltugevdusega väändumiskindel voolik, mille vastupidavust suurendab messingist konnektor. Pikendusvoolik talub kuni 160 bar survet ja kuni 60 °C temperatuuri. Pikendusvoolik sobib ka kasutamiseks koos kemikaalidega. Sobib kõigi kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri seeriate K2–K7 survepesurite mudelitega.
Omadused ja tulu
6 m pikendusvoolik
- Suurem tegevusraadius tagab seadme paindliku kasutamise
Konnektor Quick Connect
- Kiirühendussüsteem võimaldab pesupüstoli ja kõrgsurvevooliku kiirelt ühendada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Maksimaalne rõhk (bar)
|180
|Pikkus (m)
|6
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|245 x 245 x 55