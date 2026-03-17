Kõrgsurve pikendusvoolik Quick Connect 6 m

Kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse saavutamiseks. 6 m töökindel ja vastupidav DN 8 kvaliteetvoolik. Quick Connect kiirühendustega seeriatele K 2 – K 7 alates aastast 2008.

Kõrgsurve pikendusvoolik, mis sobib Quick Connect kiirühendusega pesupüstoli mudelile "Best". 6 m kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse tagamiseks survepesuriga töötamisel. Lihtsalt ühendage voolik Quick Connect kiirühendusega varustatud pesupüstoli ja kõrgsurvevooliku vahele. Töökindel, DN 8 tekstiiltugevdusega väändumiskindel voolik, mille vastupidavust suurendab messingist konnektor. Pikendusvoolik talub kuni 160 bar survet ja kuni 60 °C temperatuuri. Pikendusvoolik sobib ka kasutamiseks koos kemikaalidega. Sobib kõigi kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri seeriate K2–K7 survepesurite mudelitega.

Omadused ja tulu
6 m pikendusvoolik
  • Suurem tegevusraadius tagab seadme paindliku kasutamise
Konnektor Quick Connect
  • Kiirühendussüsteem võimaldab pesupüstoli ja kõrgsurvevooliku kiirelt ühendada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Temperatuur (°C) max. 60
Maksimaalne rõhk (bar) 180
Pikkus (m) 6
Värvus Must
Kaal (kg) 0,8
Kaal, sh pakend (kg) 0,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 245 x 245 x 55