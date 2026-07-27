Kõrgsurvepüstol EASY!Force Advanced

Vaevata ja energiakuluta: kõrgsurvepüstol EASY!Force kasutab kõrgsurvejoa tagasivoolu jõudu, mistõttu püstoli hoidmisjõud kasutajale on nullilähedale.

Kõrgsurvepüstoli EASY!Force revolutsiooniline kontseptsioon tagab vaevata töö ka pikkadeks perioodideks. Kõrgsurvejoa tagasivoolu jõudu kasutatakse selleks, et püstoli hoidmise raskus kasutajale oleks nullilähedane. Kõrgsurvepüstol on valmistatud äärmiselt kõrgekvaliteetsetest materjalidest, olles seetõttu väga vastupidav: keraamilise ventiili kuuli- ja tihendipesa on tunduvalt kõvemad, kui mistahes võõrosake. Võrreldes teiste kõrgsurvepüstolitega, on selle püstoli täiskeraamiline ventiil 5 korda pikema kasutuseaga.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 300
Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 0,8
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