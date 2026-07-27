Kõrgsurvepüstol EASY!Force Advanced
Vaevata ja energiakuluta: kõrgsurvepüstol EASY!Force kasutab kõrgsurvejoa tagasivoolu jõudu, mistõttu püstoli hoidmisjõud kasutajale on nullilähedale.
Kõrgsurvepüstoli EASY!Force revolutsiooniline kontseptsioon tagab vaevata töö ka pikkadeks perioodideks. Kõrgsurvejoa tagasivoolu jõudu kasutatakse selleks, et püstoli hoidmise raskus kasutajale oleks nullilähedane. Kõrgsurvepüstol on valmistatud äärmiselt kõrgekvaliteetsetest materjalidest, olles seetõttu väga vastupidav: keraamilise ventiili kuuli- ja tihendipesa on tunduvalt kõvemad, kui mistahes võõrosake. Võrreldes teiste kõrgsurvepüstolitega, on selle püstoli täiskeraamiline ventiil 5 korda pikema kasutuseaga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Maksimaalne rõhk (bar)
|300
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,8
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- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S Plus
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- HD 13/18-4 S/ S Plus
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- HD 17/15-4St
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- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
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- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
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