Kõrgsurvepüstol EASY!Force Ex
Sobib kasutamiseks ohtlikes piirkondades, disainitud vaevata ja energiakuluta tööks: kõrgsurvepüstol EASY!Force kasutab kõrgsurvejoa tagasivoolu jõudu, mistõttu püstoli hoidmisjõud kasutajale on nullilähedale.
Ohutu, vastupidav ja väga mugav: uus kõrgsurvepüstol EASY!Force on igati muljetavaldav – seda võib isegi kasutada plahvatuskindlatel ohtlikel aladel. Täiskeraamiline ventiil kestab võrreldes teiste turul saadaolevate kõrgsurvepüstolitega 5 korda kauem. Kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö, kasutades kõrgsurvejoa tagasivoolu jõudu, mistõttu püstoli hoidmisjõud kasutajale on nullilähedale.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Maksimaalne rõhk (bar)
|300
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,6