Kõrgsurvepüstol EASY!Force Ex

Sobib kasutamiseks ohtlikes piirkondades, disainitud vaevata ja energiakuluta tööks: kõrgsurvepüstol EASY!Force kasutab kõrgsurvejoa tagasivoolu jõudu, mistõttu püstoli hoidmisjõud kasutajale on nullilähedale.

Ohutu, vastupidav ja väga mugav: uus kõrgsurvepüstol EASY!Force on igati muljetavaldav – seda võib isegi kasutada plahvatuskindlatel ohtlikel aladel. Täiskeraamiline ventiil kestab võrreldes teiste turul saadaolevate kõrgsurvepüstolitega 5 korda kauem. Kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö, kasutades kõrgsurvejoa tagasivoolu jõudu, mistõttu püstoli hoidmisjõud kasutajale on nullilähedale.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 300
Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 0,6