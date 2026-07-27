Ohutu, vastupidav ja väga mugav: uus kõrgsurvepüstol EASY!Force on igati muljetavaldav – seda võib isegi kasutada plahvatuskindlatel ohtlikel aladel. Täiskeraamiline ventiil kestab võrreldes teiste turul saadaolevate kõrgsurvepüstolitega 5 korda kauem. Kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö, kasutades kõrgsurvejoa tagasivoolu jõudu, mistõttu püstoli hoidmisjõud kasutajale on nullilähedale.