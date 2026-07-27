Kõrgurvejoa tagasivoolu jõudu kasutades vähendab toiduainetööstuses sobilik kõrgsurvepüstol EASY!Force püstoli hoidmiseks kuluva jõu praktiliselt nullilähedale. Töökindlast keraamilisest materjalist valmistatud ventiili kuuli- ja tihendipesa tulevad toime mistahes võõrkehadega. Võrreldes teiste kõrgsurvepüstolitega, on selle püstoli täiskeraamiline ventiil 5 korda pikema kasutuseaga.