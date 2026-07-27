Kõrgsurvepüstol EASY!Force Food

Ideaalne toiduainetööstuses kasutamiseks: täiskeraamilise ventiiliga kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö, kuna kasutaja ei pea pesupüstoli hoidmiseks peaaegu üldse jõudu kasutama.

Kõrgurvejoa tagasivoolu jõudu kasutades vähendab toiduainetööstuses sobilik kõrgsurvepüstol EASY!Force püstoli hoidmiseks kuluva jõu praktiliselt nullilähedale. Töökindlast keraamilisest materjalist valmistatud ventiili kuuli- ja tihendipesa tulevad toime mistahes võõrkehadega. Võrreldes teiste kõrgsurvepüstolitega, on selle püstoli täiskeraamiline ventiil 5 korda pikema kasutuseaga.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 300
Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 0,7