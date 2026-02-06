Kõrgsurvepüstol G 145 Q
Kõrgsurve-pesupüstol, mille LED-ekraanile kuvatakse erinevad surve- ja pesuvahendi seadistused. Kiirühendusega Quick Connect. Sobib kõikidele Kärcheri K 4–K 5 klassi Power Control ja Full Control survepesuritele.
Kõrsurve-pesupüstol, mis võimaldab puhastusprotsessi paremini kontrollida. Püstoli LED-ekraanile kuvatakse surveseadistus ja pesuvahendi režiim ning kiirühendusadapteri Quick Connect olek. Pesutoru keerates saab surveastme seadistada kas olekusse HARD (tugev), MEDIUM (keskmine) või SOFT (nõrk) või puhastusvahendi pihustamise režiimile. LED-ekraanilt on näite lihtne lugeda kõigis ilmastikutingimustes. Pesupüstol sobib kõikidele Kärcheri K 4 ja K 5 klassi survepesuritele Power Control ja Full Control.
Omadused ja tulu
Varupüstol Kärcheri survepesuritele Power Control ja Full Control klassidest K 4–K 5.
- Pihusti lihtsaks vahetamiseks.
Lihtsasti loetav LED-ekraan, millele kuvatakse erinevad surve- ja pesuvahendi seadistused
- Puhastatavale objektile sobiva survetaseme lihtsaks valimiseks.
Konnektor Quick Connect
- Kiirühendussüsteem võimaldab pesupüstoli ja kõrgsurvevooliku kiirelt ühendada.
Bajonettühendus
- Võimaldab ühendada kõik Kärcheri lisatarvikud
Puhastusvahendi pealekandmine madalsurvel
- Pesuvahendi mugav kasutamine.
Lapsekindel ohutuslukk
- Blokeerib pesupüstoli päästiku.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|552 x 43 x 223