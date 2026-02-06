Kõrsurve-pesupüstol, mis võimaldab puhastusprotsessi paremini kontrollida. Püstoli LED-ekraanile kuvatakse surveseadistus ja pesuvahendi režiim ning kiirühendusadapteri Quick Connect olek. Pesutoru keerates saab surveastme seadistada kas olekusse HARD (tugev), MEDIUM (keskmine) või SOFT (nõrk) või puhastusvahendi pihustamise režiimile. LED-ekraanilt on näite lihtne lugeda kõigis ilmastikutingimustes. Pesupüstol sobib kõikidele Kärcheri K 4 ja K 5 klassi survepesuritele Power Control ja Full Control.