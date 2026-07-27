Te pole kunagi varem saanud puhastamist nii hästi juhtida. Tänu G 180 Q Full Control Plus kõrgsurvepüstoli +/- nuppudele saab survet ja pesuvahendi doseerimist lihtsalt juhtida nupuvajutuse abil. Teie seaded on LCD-ekraanil alati nähtavad - olenemata ilmast. Pihustuspüstol koos Quick Connect adapteriga sobib kõikidele klassi K 5 Premium, K 7 ja K 7 Premium Kärcher Full Control survepesuritele alates aastast 2017.