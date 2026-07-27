Kõrgsurvepüstol G 180 Q Full Control Plus
LCD-ekraaniga ning juhtnuppudega rõhu ja pesuaine valimiseks: G 180 Q Full Control Plus kõrgsurvepüstol kõikidele Kärcher K 5 Premium, K 7 ja K 7 Premium Full Control seadmetele alates aastast 2017.
Te pole kunagi varem saanud puhastamist nii hästi juhtida. Tänu G 180 Q Full Control Plus kõrgsurvepüstoli +/- nuppudele saab survet ja pesuvahendi doseerimist lihtsalt juhtida nupuvajutuse abil. Teie seaded on LCD-ekraanil alati nähtavad - olenemata ilmast. Pihustuspüstol koos Quick Connect adapteriga sobib kõikidele klassi K 5 Premium, K 7 ja K 7 Premium Kärcher Full Control survepesuritele alates aastast 2017.
Omadused ja tulu
Asenduspüstol Kärcher Full Control Plus HDR K 5 Premium, K 7 ja K 7 Full Control klassi survepesuritele alates aastast 2017
- Pihusti lihtsaks vahetamiseks.
Käepideme +/– nupud
- Surve ja pesuvahendi kontsentratsiooni mugavaks juhtimiseks.
Surveastme näidik LCD-ekraanil
- Puhastatavale objektile sobiva survetaseme lihtsaks valimiseks.
Pesuvahendi doseerimise näit LCD-ekraanil
- Soovitud pesuvahendi koguse lihtsaks valimiseks.
Konnektor Quick Connect
- Kiirühendussüsteem võimaldab pesupüstoli ja kõrgsurvevooliku kiirelt ühendada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,8