Kõrgsurveseadme liigendatud ühendus

Raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks: Liigendatud ühendus kõrgsurveseadmetele, mille nurka saab reguleerida kuni 120°. Ühendage lihtsalt survepesuri pesutoru külge.

Tänu liigendatud ühenduse lõputule pööramisvõimalusele – kuni 120° –, saate kõrgsurvepesuriga puhastades vaevata puhastada ka raskesti ligipääsetavad kohad. Selle ühenduse abil saate puhastada masinaid, sõidukeid, alusraame, fassaade, katuseid jms kiirelt ja tõhusalt. Ühenduse saab mugavalt ja lihtsasti kinnitada otse pesutoru külge.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Max töösurve (bar) 300
Temperatuur (°C) max. 155
Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 0,5
Kokkusobivad masinad
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