Kõrgsurveseadme liigendatud ühendus
Liigendatud ühendus kõrgsurveseadmetele: tänu kuni 120° nurgale on selle ühendusega lihtne puhastada raskesti ligipääsetavaid kohti. Lihtsalt ühendage see survepesuri pesutoru külge.
Masinate, sõidukite, alusraamide, fassaadide, katuste jms puhastamisel survepesuriga võib teile ette tulla kohti, mida ei saa vaid pesutoruga puhastada või on pesutoruga puhastamine äärmiselt keeruline. Liigendatud ühendus lahendab selle probleemi. Tänu kuni 120° reguleeritavale nurgale saate hõlpsasti puhastada ka raskesti ligipääsetavad kohad, jättes kõik pinnad säravpuhtaks. Ühendage tarvik lihtsalt survepesuri pesutoru või teleskooptoru külge.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Max töösurve (bar)
|300
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Ühenduskeere
|M 18
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,4
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