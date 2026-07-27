Masinate, sõidukite, alusraamide, fassaadide, katuste jms puhastamisel survepesuriga võib teile ette tulla kohti, mida ei saa vaid pesutoruga puhastada või on pesutoruga puhastamine äärmiselt keeruline. Liigendatud ühendus lahendab selle probleemi. Tänu kuni 120° reguleeritavale nurgale saate hõlpsasti puhastada ka raskesti ligipääsetavad kohad, jättes kõik pinnad säravpuhtaks. Ühendage tarvik lihtsalt survepesuri pesutoru või teleskooptoru külge.