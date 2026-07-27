Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock ühendus

10 m kõrgsurvevoolik (ID 6), millel on EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas. Nominaalsuurus DN 6, töörõhk kuni 250 bar.

Väändumiskaitsega 10 m kõrgsurvevoolik (M 22 x 1,5). Patenteeritud pöörlev AVS pesupüstoli konnektor ja manuaalne ühendus. Täiendavad andmed: DN 6/155 °C/250 bar.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

ID ( ) ID 6
Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 250
Pikkus (m) 10
Ühenduskeere 2 x EASY!Lock ühendus
Kaal, sh pakend (kg) 1,9