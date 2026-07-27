Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock ühendus

Kõrgsurvevoolik (DN 6) väändumiskaitsega ANTI!Twist ja uue EASY!Lock käsikruviühendusega mõlemas otsas. Töösurve kuni 300 bar. Pikkus 10 m.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

ID ( ) ID 6
Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 300
Pikkus (m) 10
Ühenduskeere 2 x EASY!Lock ühendus
Kaal, sh pakend (kg) 2
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock ühendus
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