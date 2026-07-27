Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ühendus

Kõrgsurvevoolik (DN 8), töösurve kuni 315 bar. 10 m kõrgsurvevoolik, mille mõlemas otsas on innovatiivne EASY!Lock käsikruviühendus.

Väändumiskaitsega 10 m kõrgsurvevoolik (M 22 x 1,5). Patenteeritud pöörlev AVS pesupüstoli konnektor ja manuaalne ühendus. Täiendavad andmed: DN 8/155 °C/315 bar.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

ID ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 315
Pikkus (m) 10
Ühenduskeere 2 x EASY!Lock ühendus
Kaal, sh pakend (kg) 2,5
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ühendus
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