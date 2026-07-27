Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock ühendus

Töösurve kuni 250 bar: 15 m pikkune kõrgsurvevoolik (DN 12), mille mõlemas otsas on mugav EASY!Lock käsikruviühendus.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

ID ( ) ID 12
Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 210
Pikkus (m) 15
Ühenduskeere 2 x EASY!Lock ühendus
Kaal, sh pakend (kg) 5,6
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