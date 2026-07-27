Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock ühendus / 1 x AVS voolikurulli ühendus
Kõrgsurvevoolik (ID 6), pikkus 15 m, töösurve kuni 250 bar. ANTI!Twist süsteem AVS-tüüpi ühendusega voolikurullile. Teises otsas on EASY!Lock käsikruviühendus.
15 m kõrgsurvevoolik patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konnektoriga ning ühendusnipliga voolikurulli jaoks
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|ID ( )
|ID 6
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Maksimaalne rõhk (bar)
|250
|Pikkus (m)
|15
|Ühenduskeere
|1 x EASY!Lock ühendus / 1 x AVS voolikurulli ühendus
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,6