Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock ühendus / 1 x AVS voolikurulli ühendus

Kõrgsurvevoolik (ID 6), pikkus 15 m, töösurve kuni 250 bar. ANTI!Twist süsteem AVS-tüüpi ühendusega voolikurullile. Teises otsas on EASY!Lock käsikruviühendus.

15 m kõrgsurvevoolik patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konnektoriga ning ühendusnipliga voolikurulli jaoks

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

ID ( ) ID 6
Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 250
Pikkus (m) 15
Ühenduskeere 1 x EASY!Lock ühendus / 1 x AVS voolikurulli ühendus
Kaal, sh pakend (kg) 2,6
Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock ühendus / 1 x AVS voolikurulli ühendus