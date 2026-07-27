Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus

20 m kõrgsurvevoolik (DN 10), millel on eriti ajasäästlik ja mugav EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

ID ( ) ID 10
Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 220
Pikkus (m) 20
Ühenduskeere 2 x EASY!Lock ühendus
Kaal, sh pakend (kg) 5,5
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