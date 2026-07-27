Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock ühendus / 1 x AVS voolikurulli ühendus
Kõrgsurvevoolik, millel on AVS-tüüpi ühendus voolikurullile ja EASY!Lock käsikruviühendus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|ID ( )
|ID 8
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Maksimaalne rõhk (bar)
|315
|Pikkus (m)
|20
|Ühenduskeere
|1 x EASY!Lock ühendus / 1 x AVS voolikurulli ühendus
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,4
Kokkusobivad masinad
- Vooliku automaattrummel, lakitud, basalthall, 20 m
- Vooliku automaattrummel, pulbervärvitud terasest/plastist, 20 m
- Vooliku automaattrummel, roostevabast terasest, pöördhoidikuga, 20 m
- Vooliku automaattrummel, roostevabast terasest/plastist, 20 m
- Vooliku trumli paigalduskomplekt, superklassi HD jaoks, 20 m