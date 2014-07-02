Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS voolikurulli ühendus
Väändumisvastase kaitsega 20 m kõrgsurvevoolik (M 22 x 1,5). Patenteeritud, pöörleva AVS-ühendusega pesupüstol ja manuaalne ühendus. Täiendavad andmed: DN 8/155 °C/315 bar.
Väändumiskaitsega 20 m kõrgsurvevoolik (M 22 x 1,5). Patenteeritud pöörlev AVS pesupüstoli konnektor ja manuaalne ühendus. Täiendavad andmed: DN 8/155 °C/315 bar.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|ID ( )
|ID 8
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Maksimaalne rõhk (bar)
|315
|Pikkus (m)
|20
|Ühenduskeere
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS voolikurulli ühendus
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,8