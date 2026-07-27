Kõrgsurvevoolik, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ühendus

Mugav pikkus (30 m) ja uuenduslik EASY!Lock käsikruviühendus: väändumisvastase ANTI!Twist kaitsega kõrgsurvevoolik (DN 8), mille töösurve on kuni 315 bar.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

ID ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 315
Pikkus (m) 30
Ühenduskeere 2 x EASY!Lock ühendus
Kaal, sh pakend (kg) 6,3
Kõrgsurvevoolik, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ühendus
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