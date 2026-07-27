Kõrgsurvevoolik Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

ID ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Pikkus (m) 10
Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 3,1
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