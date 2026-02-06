Kõrgsurvevoolik H 10 Q Flex PremiumFlex anti twist
Uuenduslik väändumisvastase süsteemiga kõrgsurvevoolik PremiumFlex keerdudeta tööks. Pikkus 10 m. Koos Quick Connect kiirühendusega. K 2–K 7 klassi seadmetele. Ei sobi voolikurulliga seadmetele ega K 4–K 7 klassi Full Control seadmetele.
Vahetusvoolikuks ette nähtud 10 m pikkune kõrgsurvevoolik aitab vältida kukkumisohu teket. Tänu patenteeritud väändumisvastasele süsteemile on voolik äärmiselt painduv ja võimaldab takistusteta tööd ning seda on ka lihtne hoiustada. Kiirühendusadapter Quick Connect võimaldab vooliku kiirelt survepesuriga ühendada. Valmistatud PVC-st ja ftalaadivabast materjalist. Sobib kõikidele Kärcheri survepesuritele klassidest K 2–K 7, välja arvatud voolikurulliga seadmed ja Full Control seadmed klassidest K 4–K 7.
Omadused ja tulu
Asendusvoolik, 10 m
- Suur tööraadius.
Konnektor Quick Connect
- Kõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Väändumisvastane süsteem
- Komistamisoht puudub: voolik ei väändu ja on piisavalt paindlik kõigiks kastmistöödeks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Maksimaalne rõhk (MPa)
|18
|Pikkus (m)
|10
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal (kg)
|1,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|245 x 245 x 65
Kokkusobivad masinad
- G 7.180
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 aku komplektiga
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control