Vahetusvoolikuks ette nähtud 10 m pikkune kõrgsurvevoolik aitab vältida kukkumisohu teket. Tänu patenteeritud väändumisvastasele süsteemile on voolik äärmiselt painduv ja võimaldab takistusteta tööd ning seda on ka lihtne hoiustada. Kiirühendusadapter Quick Connect võimaldab vooliku kiirelt survepesuriga ühendada. Valmistatud PVC-st ja ftalaadivabast materjalist. Sobib kõikidele Kärcheri survepesuritele klassidest K 2–K 7, välja arvatud voolikurulliga seadmed ja Full Control seadmed klassidest K 4–K 7.