Kõrgsurvevoolik H 10 Q Flex PremiumFlex anti twist

Uuenduslik väändumisvastase süsteemiga kõrgsurvevoolik PremiumFlex keerdudeta tööks. Pikkus 10 m. Koos Quick Connect kiirühendusega. K 2–K 7 klassi seadmetele. Ei sobi voolikurulliga seadmetele ega K 4–K 7 klassi Full Control seadmetele.

Vahetusvoolikuks ette nähtud 10 m pikkune kõrgsurvevoolik aitab vältida kukkumisohu teket. Tänu patenteeritud väändumisvastasele süsteemile on voolik äärmiselt painduv ja võimaldab takistusteta tööd ning seda on ka lihtne hoiustada. Kiirühendusadapter Quick Connect võimaldab vooliku kiirelt survepesuriga ühendada. Valmistatud PVC-st ja ftalaadivabast materjalist. Sobib kõikidele Kärcheri survepesuritele klassidest K 2–K 7, välja arvatud voolikurulliga seadmed ja Full Control seadmed klassidest K 4–K 7.

Omadused ja tulu
Asendusvoolik, 10 m
  • Suur tööraadius.
Konnektor Quick Connect
  • Kõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Väändumisvastane süsteem
  • Komistamisoht puudub: voolik ei väändu ja on piisavalt paindlik kõigiks kastmistöödeks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Temperatuur (°C) max. 60
Maksimaalne rõhk (MPa) 18
Pikkus (m) 10
Värvus Antratsiit
Kaal (kg) 1,1
Kaal, sh pakend (kg) 1,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 245 x 245 x 65