Kõrgsurvevoolik Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock ühendus / 1 x M22 x 1,5

Kahekordse terasarmatuuriga kõrgsurvevoolik (DN 8), pikkus 1,5 m, töösurve kuni 400 bar. Konnektorid: M 22 × 1,5, kiire ja mugav EASY!Lock käsikruviühendus.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

ID ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 400
Pikkus (m) 1,5
Ühenduskeere 1 x EASY!Lock ühendus / 1 x M22 x 1,5
Kaal, sh pakend (kg) 0,7
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