Kõrgsurvevoolik Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus

Väändumiskaitsega 1,5 m kõrgsurvevoolik (DN 8), mõlemas otsas kiireks ühendamiseks mugavad EASY!Lock käsikruviühendused. Vastupidav voolik, mille töösurve on kuni 400 bar.

Väändumiskaitse ja mõlemas otsas asuvate konnektoritega 1,5 m kõrgsurvevoolik (DN 8, M 22 x 1,5). Sobiva konnektoriga (M 22 x 1,5) voolikurulliga ühendamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

ID ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 400
Pikkus (m) 1,5
Ühenduskeere 2 x EASY!Lock ühendus
Kaal, sh pakend (kg) 0,8
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