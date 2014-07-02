Kõrgsurvevoolik Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

Väändumiskaitsega 1,5 m kõrgsurvevoolik (DN 8, M 22 x 1,5), mõlemas otsas konnektorid. Kinnitamiseks voolikurullile koos sobiva konnektoriga (M 22 x 1,5)

Väändumiskaitse ja mõlemas otsas asuvate konnektoritega 1,5 m kõrgsurvevoolik (DN 8, M 22 x 1,5). Sobiva konnektoriga (M 22 x 1,5) voolikurulliga ühendamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

ID ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 400
Pikkus (m) 1,5
Ühenduskeere 2 x M22 x 1,5
Kaal, sh pakend (kg) 0,9