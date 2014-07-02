Kõrgsurvevoolik Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
Väändumiskaitsega 1,5 m kõrgsurvevoolik (DN 8, M 22 x 1,5), mõlemas otsas konnektorid. Kinnitamiseks voolikurullile koos sobiva konnektoriga (M 22 x 1,5)
Väändumiskaitse ja mõlemas otsas asuvate konnektoritega 1,5 m kõrgsurvevoolik (DN 8, M 22 x 1,5). Sobiva konnektoriga (M 22 x 1,5) voolikurulliga ühendamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|ID ( )
|ID 8
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Maksimaalne rõhk (bar)
|400
|Pikkus (m)
|1,5
|Ühenduskeere
|2 x M22 x 1,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,9