Kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus

Vastupidav 10 m pikkune kõrgsurvevoolik (DN 8), millel on kahekordne terasarmatuur, mõlemas otsas EASY!Lock käsikruviühendus ja ANTI!Twist väändumiskaitse. Töörõhk kuni 400 bar.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

ID ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 400
Pikkus (m) 10
Ühenduskeere 2 x EASY!Lock ühendus
Kaal, sh pakend (kg) 3,8
Kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus
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