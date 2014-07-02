Kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

10 m pöördühendusega kõrgsurvevoolik Longlife 400 (DN 8). Tugevdatud kahe kihi kõrgtugeva terasega. Ühendused mõlemas otsas. M 22 x 1,5, väändumiskaitsega.

10 m pöördühendusega kõrgsurvevoolik Longlife 400 (DN 8). Tugevdatud kahe kihi kõrgtugeva terasega. Ühendused mõlemas otsas. M 22 x 1,5, väändumiskaitsega. Täiendavad andmed: DN 8/155 °C/400 bar.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

ID ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 400
Pikkus (m) 10
Ühenduskeere 2 x M22 x 1,5
Kaal, sh pakend (kg) 3,7