Kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
10 m pöördühendusega kõrgsurvevoolik Longlife 400 (DN 8). Tugevdatud kahe kihi kõrgtugeva terasega. Ühendused mõlemas otsas. M 22 x 1,5, väändumiskaitsega.
10 m pöördühendusega kõrgsurvevoolik Longlife 400 (DN 8). Tugevdatud kahe kihi kõrgtugeva terasega. Ühendused mõlemas otsas. M 22 x 1,5, väändumiskaitsega. Täiendavad andmed: DN 8/155 °C/400 bar.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|ID ( )
|ID 8
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Maksimaalne rõhk (bar)
|400
|Pikkus (m)
|10
|Ühenduskeere
|2 x M22 x 1,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,7