Kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS voolikurulli ühendus
20 m kõrgsurvevoolik Longlife 400 (DN 8), millel on patenteeritud (pöörlev) AVS-ühendusega pesupüstol ja manuaalne ühendus. Tugevdatud kahe kihi kõrgtugeva terastraadiga.
20 m kõrgsurvevoolik Longlife 400 (DN 8), millel on patenteeritud (pöörlev) AVS pesupüstoli konnektor ja käsitsi ühendamise võimalus. M 22 x 1,5, väändumiskaitsega. Tugevdatud kahe kihi kõrgtugeva terastraadiga. Täiendavad andmed: DN 8/155 °C/400 bar.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|ID ( )
|ID 8
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Maksimaalne rõhk (bar)
|400
|Pikkus (m)
|20
|Ühenduskeere
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS voolikurulli ühendus
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,5