Kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS voolikurulli ühendus

20 m kõrgsurvevoolik Longlife 400 (DN 8), millel on patenteeritud (pöörlev) AVS-ühendusega pesupüstol ja manuaalne ühendus. Tugevdatud kahe kihi kõrgtugeva terastraadiga.

20 m kõrgsurvevoolik Longlife 400 (DN 8), millel on patenteeritud (pöörlev) AVS pesupüstoli konnektor ja käsitsi ühendamise võimalus. M 22 x 1,5, väändumiskaitsega. Tugevdatud kahe kihi kõrgtugeva terastraadiga. Täiendavad andmed: DN 8/155 °C/400 bar.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

ID ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 400
Pikkus (m) 20
Ühenduskeere 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS voolikurulli ühendus
Kaal, sh pakend (kg) 6,5