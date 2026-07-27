Kõrgsurvevoolik Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus

Töökindel kõrgsurvevoolik, millel on kahekordne terasarmatuur, ANTI!Twist väändumiskaitse ja mõlemas otsas EASY!Lock käsikruviühendus. Suurus DN 8, pikkus 30 m, töösurve kuni 400 bar.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

ID ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 400
Pikkus (m) 30
Ühenduskeere 2 x EASY!Lock ühendus
Kaal, sh pakend (kg) 8,9
Kõrgsurvevoolik Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus
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