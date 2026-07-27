Kõrgsurvevoolik nurga all oleva ühendusadapteriga, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock ühendus / 1 x M22 x 1,5

Kinnitamiseks voolikurullide külge: kõrgsurvevoolik, millel on M 22 × 1,5 ühendus ja nurga all olev EASY!Lock käsikruviühendus. Pikkus 1,5 m, töösurve kuni 400 bar.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

ID ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 400
Pikkus (m) 1,5
Ühenduskeere 1 x EASY!Lock ühendus / 1 x M22 x 1,5
Kaal, sh pakend (kg) 0,7
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