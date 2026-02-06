Kõrgsurvevooliku komplekt HK 12

Lisatarvikute komplekt K 2–K 7 klassi seadmetele, kuhu kuulub 12 m kõrgsurvevoolik, kõrgsurve-pesupüstol ja kiirühendusadapter Quick Connect. Sobib kõikidele Kärcheri voolikurullita survepesuritele, mis on valmistatud aastatel 1992–2017.

Lisaks 12 m kõrgsurvevoolikule kuulub komplekti ka ergonoomiline kõrgsurve-pesupüstol ja kiirühendusadapter Quick Connect K 2–K 7 klassi seadmetele. Täienduskomplekt sobib kõikidele Kärcheri kõrgsurvepesuritele, mis on toodetud alates 1992. aastast (välja arvatud voolikurulliga seadmed).

Omadused ja tulu
Adapter
  • Kõrgsurvevooliku lihtne lahti ühendamine pesupüstoli ja seadme küljest.
  • Kõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Kõrgsurvevoolik
  • Quick Connect kiirühendusega, mis muudab vooliku kinnitamise lihtsamaks.
Kõrgsurvepüstol
  • Ergonoomiliseks tööks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Temperatuur (°C) max. 60
Maksimaalne rõhk (bar) 180
Pikkus (m) 12
Värvus Must
Kaal (kg) 1,5
Kaal, sh pakend (kg) 1,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 551 x 250 x 250
