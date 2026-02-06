Lisaks 12 m kõrgsurvevoolikule kuulub komplekti ka ergonoomiline kõrgsurve-pesupüstol ja kiirühendusadapter Quick Connect K 2–K 7 klassi seadmetele. Täienduskomplekt sobib kõikidele Kärcheri kõrgsurvepesuritele, mis on toodetud alates 1992. aastast (välja arvatud voolikurulliga seadmed).