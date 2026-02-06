Kõrgsurvevooliku komplekt HK 12
Lisatarvikute komplekt K 2–K 7 klassi seadmetele, kuhu kuulub 12 m kõrgsurvevoolik, kõrgsurve-pesupüstol ja kiirühendusadapter Quick Connect. Sobib kõikidele Kärcheri voolikurullita survepesuritele, mis on valmistatud aastatel 1992–2017.
Lisaks 12 m kõrgsurvevoolikule kuulub komplekti ka ergonoomiline kõrgsurve-pesupüstol ja kiirühendusadapter Quick Connect K 2–K 7 klassi seadmetele. Täienduskomplekt sobib kõikidele Kärcheri kõrgsurvepesuritele, mis on toodetud alates 1992. aastast (välja arvatud voolikurulliga seadmed).
Omadused ja tulu
Adapter
- Kõrgsurvevooliku lihtne lahti ühendamine pesupüstoli ja seadme küljest.
- Kõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Kõrgsurvevoolik
- Quick Connect kiirühendusega, mis muudab vooliku kinnitamise lihtsamaks.
Kõrgsurvepüstol
- Ergonoomiliseks tööks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Maksimaalne rõhk (bar)
|180
|Pikkus (m)
|12
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|1,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|551 x 250 x 250
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.