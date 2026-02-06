Kõrgsurvevooliku komplekt HK 4

Uuenduskomplekt 4 meetrile – sobib kõigile Kärcheri kõrgsurvepesuritele K 2, mis on toodetud alates 1992. aastast (välja arvatud voolikurulliga masinad). Koos kõrgsurvepüstoli ja kiirühendusadapteriga Quick Connect.