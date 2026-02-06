Kõrgsurvevooliku komplekt HK 4

Uuenduskomplekt 4 meetrile – sobib kõigile Kärcheri kõrgsurvepesuritele K 2, mis on toodetud alates 1992. aastast (välja arvatud voolikurulliga masinad). Koos kõrgsurvepüstoli ja kiirühendusadapteriga Quick Connect.

Tarvikute komplekt sisaldab 4 m survevoolikut, ergonoomilist kõrgsurvepüstolit ja adapterit praktilise adapteri Quick Connect sobitamiseks survepesurile K 2. Ideaalne uuenduskomplekt kõigile Kärcheri kõrgsurvepesuritele, mis on toodetud alates 1992. aastast (välja arvatud voolikurulliga mudelid).

Omadused ja tulu
Adapter
  • Kõrgsurvevooliku lihtne lahti ühendamine pesupüstoli ja seadme küljest.
Kõrgsurvevoolik
  • Quick Connect kiirühendusega, mis muudab vooliku kinnitamise lihtsamaks.
Kõrgsurvepüstol
  • Ergonoomiliseks tööks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Temperatuur (°C) max. 40
Maksimaalne rõhk (bar) 120
Pikkus (m) 4
Värvus Must
Kaal (kg) 0,8
Kaal, sh pakend (kg) 1,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 551 x 190 x 188
Kokkusobivad masinad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.