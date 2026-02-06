Kõrgsurvevooliku komplekt HK 4
Uuenduskomplekt 4 meetrile – sobib kõigile Kärcheri kõrgsurvepesuritele K 2, mis on toodetud alates 1992. aastast (välja arvatud voolikurulliga masinad). Koos kõrgsurvepüstoli ja kiirühendusadapteriga Quick Connect.
Tarvikute komplekt sisaldab 4 m survevoolikut, ergonoomilist kõrgsurvepüstolit ja adapterit praktilise adapteri Quick Connect sobitamiseks survepesurile K 2. Ideaalne uuenduskomplekt kõigile Kärcheri kõrgsurvepesuritele, mis on toodetud alates 1992. aastast (välja arvatud voolikurulliga mudelid).
Omadused ja tulu
Adapter
- Kõrgsurvevooliku lihtne lahti ühendamine pesupüstoli ja seadme küljest.
Kõrgsurvevoolik
- Quick Connect kiirühendusega, mis muudab vooliku kinnitamise lihtsamaks.
Kõrgsurvepüstol
- Ergonoomiliseks tööks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Temperatuur (°C)
|max. 40
|Maksimaalne rõhk (bar)
|120
|Pikkus (m)
|4
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|551 x 190 x 188
Lisatarvikud
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.