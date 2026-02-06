Kõrgsurvevooliku komplekt HK 7.5

Lisatarvikute komplekt K 2–K 7 klassi seadmetele, kuhu kuulub 7,5 m kõrgsurvevoolik, kõrgsurve-pesupüstol ja kiirühendusadapter Quick Connect. Kõikidele voolikurullita Kärcheri survepesuritele, mis on toodetud vahemikus 1992–2017.

Omadused ja tulu
Adapter
  • Kõrgsurvevooliku lihtne lahti ühendamine pesupüstoli ja seadme küljest.
  • Kõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Kõrgsurvevoolik
  • Quick Connect kiirühendusega, mis muudab vooliku kinnitamise lihtsamaks.
Kõrgsurvepüstol
  • Ergonoomiliseks tööks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Temperatuur (°C) max. 60
Maksimaalne rõhk (bar) 180
Pikkus (m) 7,5
Värvus Must
Kaal (kg) 1,2
Kaal, sh pakend (kg) 1,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 551 x 250 x 60
