Kõrgsurvevooliku komplekt HK 7.5

Lisatarvikute komplekt K 2–K 7 klassi seadmetele, kuhu kuulub 7,5 m kõrgsurvevoolik, kõrgsurve-pesupüstol ja kiirühendusadapter Quick Connect. Kõikidele voolikurullita Kärcheri survepesuritele, mis on toodetud vahemikus 1992–2017.