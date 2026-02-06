Kõrgsurvevooliku komplekt HK 7.5
Lisatarvikute komplekt K 2–K 7 klassi seadmetele, kuhu kuulub 7,5 m kõrgsurvevoolik, kõrgsurve-pesupüstol ja kiirühendusadapter Quick Connect. Kõikidele voolikurullita Kärcheri survepesuritele, mis on toodetud vahemikus 1992–2017.
Komplekti kuulub üks 7,5 m kõrgsurvevoolik, üks ergonoomiline kõrgsurve-pesupüstol ja adapter praktilise Quick Connect kiirühendusadapteri paigaldamiseks K 2–K 7 klassi seadmetele. Kõikidele voolikurullita Kärcheri survepesuritele, mis on toodetud alates 1992. aastast.
Omadused ja tulu
Adapter
- Kõrgsurvevooliku lihtne lahti ühendamine pesupüstoli ja seadme küljest.
- Kõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Kõrgsurvevoolik
- Quick Connect kiirühendusega, mis muudab vooliku kinnitamise lihtsamaks.
Kõrgsurvepüstol
- Ergonoomiliseks tööks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Maksimaalne rõhk (bar)
|180
|Pikkus (m)
|7,5
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|1,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|551 x 250 x 60
Lisatarvikud
