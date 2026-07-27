Kraaniadapteri komplekt imemis- ja aiavoolikule 1“+3/4“
Kraaniadapterit saab kasutada imemis- ja aiavoolikute ühendamiseks pumpade surve- ja imemispoolele. PerfectConnect süsteem tagab usaldusväärse ühenduse.
PerfectConnect kraaniadapter imemis- ja aiavoolikutele muudab vaakumikindlate ühenduste loomise imemisvoolikute ja pumba imemispoole vahel ning aiavoolikute ja pumba survepoole vahel äärmiselt lihtsaks. Kraaniadapter sobib ideaalselt G1 (33,3 mm) ühenduskeermega pumpadele ja 3/4" või 1" läbimõõduga voolikutele. Adapterit võib kohe kasutada aiapumpadel, elektroonilistel survepumpadel ja majapidamispumpadel. Komplekti kuulub ka ühendusmutter ja voolikuklamber. Ühendus pumbaga on äärmiselt hea ja tänu BP seeria tarvikute PerfectConnect ühendusele toimub pumpamine ilma igasuguste probleemideta.
Omadused ja tulu
Ühendustarvik
- Voolikute vaakumikindlaks ühendamiseks pumbaga.
Pöörlev keere
- Pumba konnektori lihtsaks ühendamiseks pumbaga, eriti siis, kui voolik on juba paigaldatud.
3/4" ja 1" voolikutele
- Vooliku kinnitamiseks pumba konnektori külge.
Sisaldab voolikuklambrit
- Vooliku kinnitamiseks pumba konnektori külge.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Keerme suurus
|G1
|Värvus
|Must
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|45 x 80 x 45
Seadmed
- Kärcheri PerfectConnect seeria lisatarvikud
Kasutusvaldkonnad
- Vee pumpamiseks näiteks tsisternidest, veetünnidest, ojadest jne.
- Aia kastmiseks vihmaveetünnidest, tsisternidest või kaevudest näiteks vihmutite abil.
- Tualettruumide ja pesumasinate hooldusveega varustamiseks.