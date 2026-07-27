PerfectConnect kraaniadapter imemis- ja aiavoolikutele muudab vaakumikindlate ühenduste loomise imemisvoolikute ja pumba imemispoole vahel ning aiavoolikute ja pumba survepoole vahel äärmiselt lihtsaks. Kraaniadapter sobib ideaalselt G1 (33,3 mm) ühenduskeermega pumpadele ja 3/4" või 1" läbimõõduga voolikutele. Adapterit võib kohe kasutada aiapumpadel, elektroonilistel survepumpadel ja majapidamispumpadel. Komplekti kuulub ka ühendusmutter ja voolikuklamber. Ühendus pumbaga on äärmiselt hea ja tänu BP seeria tarvikute PerfectConnect ühendusele toimub pumpamine ilma igasuguste probleemideta.