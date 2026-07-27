Komplektis on kaks külgharja robottolmuimeja RCV 2 jaoks. Kui seade täidab puhastusülesannet, tagab kvaliteetne külghari optimaalsed puhastustulemused kõigil kõvadel põrandatel nagu plaadid, laminaat, puitpõrandad, PVC või linoleum, eriti nurkades ja äärtes. Külgharjade vahetamine on tänu tööriistavabale klõpskinnisele ülilihtne.