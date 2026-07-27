Külghari
Optimaalsete puhastustulemuste saavutamiseks: komplekt kahe kvaliteetse külgharjaga robottolmuimeja RCV 2 jaoks.
Komplektis on kaks külgharja robottolmuimeja RCV 2 jaoks. Kui seade täidab puhastusülesannet, tagab kvaliteetne külghari optimaalsed puhastustulemused kõigil kõvadel põrandatel nagu plaadid, laminaat, puitpõrandad, PVC või linoleum, eriti nurkades ja äärtes. Külgharjade vahetamine on tänu tööriistavabale klõpskinnisele ülilihtne.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|2
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|131 x 131 x 33