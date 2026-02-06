Külghari märja mustuse jaoks
Kaks pühkimismasina külgharja, millel on eriseadistus märgade puhastustingimuste jaoks. Sobivad pühkimismasinatele S 500 ja S 650.
Eriseadistusega külgharjadel on standardharjased ja harjased, mis on tavalistest kolm korda tugevamad, et vabastada ja pühkida ära ka märg mustus. Neid harju on soovituslik kasutada näiteks märgade lehtede pühkimiseks. Sobivad pühkimismasinatele S 500 ja S 650.
Omadused ja tulu
Harjased on spetsiaalselt paigaldatud nii, et tekiks segu tavalistest harjastest ja kolm korda tugevamatest harjastest
- Toimib eriti hästi, vabastades ja pühkides pinnalt märja mustuse.
- Maast pühitakse ära isegi väiksem mustus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Hall
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|252 x 252 x 51
Kasutusvaldkonnad
- Rajad
- Eemaldab igat tüüpi kuiva ja märja igapäevase mustuse.